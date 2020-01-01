Tokenomie pentru ROACORE (ROA) Descoperă informații cheie despre ROACORE (ROA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ROACORE (ROA) The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.roaland.foundation/ Carte albă: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ROACORE (ROA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ROACORE (ROA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Ofertă totală: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Ofertă aflată în circulație: $ 602.00M $ 602.00M $ 602.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.16M $ 9.16M $ 9.16M Maxim dintotdeauna: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Minim dintotdeauna: $ 0.00821655 $ 0.00821655 $ 0.00821655 Preț curent: $ 0.00970043 $ 0.00970043 $ 0.00970043 Află mai mult despre prețul tokenului ROACORE (ROA)

Tokenomie pentru ROACORE (ROA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ROACORE (ROA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROA, explorează prețul în direct al tokenului ROA!

