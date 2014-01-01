Tokenomie pentru Riecoin (RIC) Descoperă informații cheie despre Riecoin (RIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Riecoin (RIC) Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Pagină de internet oficială: https://riecoin.xyz/ Carte albă: https://riecoin.xyz/Whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Riecoin (RIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Riecoin (RIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 471.99K $ 471.99K $ 471.99K Ofertă totală: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Ofertă aflată în circulație: $ 70.31M $ 70.31M $ 70.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 563.89K $ 563.89K $ 563.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00671302 $ 0.00671302 $ 0.00671302 Află mai mult despre prețul tokenului Riecoin (RIC)

Tokenomie pentru Riecoin (RIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Riecoin (RIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIC, explorează prețul în direct al tokenului RIC!

Predicție de preț pentru RIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIC!

