Tokenomie pentru Riecoin (RIC)
Informații despre Riecoin (RIC)
Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.
Tokenomie și analiză de preț pentru Riecoin (RIC)
Tokenomie pentru Riecoin (RIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Riecoin (RIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri RIC care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri RIC care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIC, explorează prețul în direct al tokenului RIC!
