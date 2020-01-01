Tokenomie pentru Rewardable (REWARD) Descoperă informații cheie despre Rewardable (REWARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rewardable (REWARD) Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Pagină de internet oficială: https://rewardable.app Carte albă: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf

Tokenomie și analiză de preț pentru Rewardable (REWARD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rewardable (REWARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.40K $ 35.40K $ 35.40K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 142.87K $ 142.87K $ 142.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014287 $ 0.00014287 $ 0.00014287 Află mai mult despre prețul tokenului Rewardable (REWARD)

Tokenomie pentru Rewardable (REWARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rewardable (REWARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REWARD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REWARD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REWARD, explorează prețul în direct al tokenului REWARD!

