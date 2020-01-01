Tokenomie pentru Rewardable (REWARD)

Tokenomie pentru Rewardable (REWARD)

Descoperă informații cheie despre Rewardable (REWARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
USD

Informații despre Rewardable (REWARD)

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem.

Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity.

The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

Pagină de internet oficială:
https://rewardable.app
Carte albă:
https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf

Tokenomie și analiză de preț pentru Rewardable (REWARD)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rewardable (REWARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 35.40K
$ 35.40K$ 35.40K
Ofertă totală:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ofertă aflată în circulație:
$ 247.79M
$ 247.79M$ 247.79M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 142.87K
$ 142.87K$ 142.87K
Maxim dintotdeauna:
$ 0.611392
$ 0.611392$ 0.611392
Minim dintotdeauna:
$ 0
$ 0$ 0
Preț curent:
$ 0.00014287
$ 0.00014287$ 0.00014287

Tokenomie pentru Rewardable (REWARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Rewardable (REWARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri REWARD care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri REWARD care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru REWARD, explorează prețul în direct al tokenului REWARD!

Predicție de preț pentru REWARD

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REWARD? Pagina noastră de predicție de preț pentru REWARD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT
mc_how_why_title
Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT: Cea mai ușoară cale către cripto!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.