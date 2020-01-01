Tokenomie pentru Revshare (REVS) Descoperă informații cheie despre Revshare (REVS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Revshare (REVS) RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you're launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network. Pagină de internet oficială: https://revshare.dev

Tokenomie și analiză de preț pentru Revshare (REVS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Revshare (REVS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 400.52K $ 400.52K $ 400.52K Ofertă totală: $ 775.87M $ 775.87M $ 775.87M Ofertă aflată în circulație: $ 775.87M $ 775.87M $ 775.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 400.52K $ 400.52K $ 400.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00217205 $ 0.00217205 $ 0.00217205 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00051621 $ 0.00051621 $ 0.00051621 Află mai mult despre prețul tokenului Revshare (REVS)

Tokenomie pentru Revshare (REVS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Revshare (REVS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REVS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REVS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REVS, explorează prețul în direct al tokenului REVS!

Predicție de preț pentru REVS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REVS? Pagina noastră de predicție de preț pentru REVS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REVS!

