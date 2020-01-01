Tokenomie pentru Reverse Unit Bias (RUB) Descoperă informații cheie despre Reverse Unit Bias (RUB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reverse Unit Bias (RUB) RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Pagină de internet oficială: https://www.rub.meme/ Cumpără RUB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Reverse Unit Bias (RUB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reverse Unit Bias (RUB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Ofertă totală: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Ofertă aflată în circulație: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Maxim dintotdeauna: $ 19,678,990 $ 19,678,990 $ 19,678,990 Minim dintotdeauna: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Preț curent: $ 9,522,522 $ 9,522,522 $ 9,522,522 Află mai mult despre prețul tokenului Reverse Unit Bias (RUB)

Tokenomie pentru Reverse Unit Bias (RUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reverse Unit Bias (RUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUB, explorează prețul în direct al tokenului RUB!

Predicție de preț pentru RUB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RUB? Pagina noastră de predicție de preț pentru RUB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RUB!

