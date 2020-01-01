Tokenomie pentru Resolv wstUSR (WSTUSR) Descoperă informații cheie despre Resolv wstUSR (WSTUSR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Tokenomie și analiză de preț pentru Resolv wstUSR (WSTUSR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Resolv wstUSR (WSTUSR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 186.49M $ 186.49M $ 186.49M Ofertă totală: $ 167.98M $ 167.98M $ 167.98M Ofertă aflată în circulație: $ 167.98M $ 167.98M $ 167.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 186.49M $ 186.49M $ 186.49M Maxim dintotdeauna: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Minim dintotdeauna: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Preț curent: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Află mai mult despre prețul tokenului Resolv wstUSR (WSTUSR)

Tokenomie pentru Resolv wstUSR (WSTUSR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Resolv wstUSR (WSTUSR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSTUSR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSTUSR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSTUSR, explorează prețul în direct al tokenului WSTUSR!

