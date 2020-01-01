Tokenomie pentru Relend USDC (REUSDC) Descoperă informații cheie despre Relend USDC (REUSDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Pagină de internet oficială: https://relend.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Relend USDC (REUSDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Relend USDC (REUSDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.20M $ 40.20M $ 40.20M Ofertă totală: $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M Ofertă aflată în circulație: $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.20M $ 40.20M $ 40.20M Maxim dintotdeauna: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Minim dintotdeauna: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Preț curent: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Află mai mult despre prețul tokenului Relend USDC (REUSDC)

Tokenomie pentru Relend USDC (REUSDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Relend USDC (REUSDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REUSDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REUSDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REUSDC, explorează prețul în direct al tokenului REUSDC!

Predicție de preț pentru REUSDC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REUSDC? Pagina noastră de predicție de preț pentru REUSDC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REUSDC!

