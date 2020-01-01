Tokenomie pentru RecTime (RTIME) Descoperă informații cheie despre RecTime (RTIME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RecTime (RTIME) The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way. Pagină de internet oficială: https://www.rectime.io Carte albă: Https://www.rectime.io Cumpără RTIME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RecTime (RTIME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RecTime (RTIME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 615.29K $ 615.29K $ 615.29K Ofertă totală: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T Ofertă aflată în circulație: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 615.29K $ 615.29K $ 615.29K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului RecTime (RTIME)

Tokenomie pentru RecTime (RTIME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RecTime (RTIME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RTIME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RTIME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RTIME, explorează prețul în direct al tokenului RTIME!

Predicție de preț pentru RTIME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RTIME? Pagina noastră de predicție de preț pentru RTIME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RTIME!

