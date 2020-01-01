Tokenomie pentru Re Protocol reUSD (REUSD) Descoperă informații cheie despre Re Protocol reUSD (REUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Re Protocol reUSD (REUSD) Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol's two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Pagină de internet oficială: https://re.xyz Carte albă: https://docs.re.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Re Protocol reUSD (REUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Re Protocol reUSD (REUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.79K $ 9.79K $ 9.79K Ofertă totală: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Ofertă aflată în circulație: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.79K $ 9.79K $ 9.79K Maxim dintotdeauna: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Minim dintotdeauna: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Preț curent: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Află mai mult despre prețul tokenului Re Protocol reUSD (REUSD)

Tokenomie pentru Re Protocol reUSD (REUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Re Protocol reUSD (REUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REUSD, explorează prețul în direct al tokenului REUSD!

