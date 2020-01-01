Tokenomie pentru RCH Token (RCH) Descoperă informații cheie despre RCH Token (RCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RCH Token (RCH) SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. Pagină de internet oficială: https://www.sofa.org/ Carte albă: https://docs.sofa.org/ Cumpără RCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RCH Token (RCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RCH Token (RCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Ofertă totală: $ 26.98M $ 26.98M $ 26.98M Ofertă aflată în circulație: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Maxim dintotdeauna: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minim dintotdeauna: $ 0.135479 $ 0.135479 $ 0.135479 Preț curent: $ 0.254665 $ 0.254665 $ 0.254665 Află mai mult despre prețul tokenului RCH Token (RCH)

Tokenomie pentru RCH Token (RCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RCH Token (RCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RCH, explorează prețul în direct al tokenului RCH!

Predicție de preț pentru RCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru RCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RCH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!