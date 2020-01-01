Tokenomie pentru RAT Escape (RAT) Descoperă informații cheie despre RAT Escape (RAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RAT Escape (RAT) RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Pagină de internet oficială: https://ratescape.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru RAT Escape (RAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RAT Escape (RAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 461.66K $ 461.66K $ 461.66K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 461.66K $ 461.66K $ 461.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 Minim dintotdeauna: $ 0.00006481 $ 0.00006481 $ 0.00006481 Preț curent: $ 0.00045652 $ 0.00045652 $ 0.00045652 Află mai mult despre prețul tokenului RAT Escape (RAT)

Tokenomie pentru RAT Escape (RAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RAT Escape (RAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAT, explorează prețul în direct al tokenului RAT!

Predicție de preț pentru RAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru RAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RAT!

