Informații despre Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Pagină de internet oficială: https://www.raini.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Raini Studios Token (RST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Raini Studios Token (RST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 961.35K $ 961.35K $ 961.35K Ofertă totală: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Ofertă aflată în circulație: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Minim dintotdeauna: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Preț curent: $ 0.00170146 $ 0.00170146 $ 0.00170146 Află mai mult despre prețul tokenului Raini Studios Token (RST)

Tokenomie pentru Raini Studios Token (RST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Raini Studios Token (RST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RST, explorează prețul în direct al tokenului RST!

Predicție de preț pentru RST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RST? Pagina noastră de predicție de preț pentru RST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RST!

