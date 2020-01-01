Explorează tokenomia pentru QANplatform (QANX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului QANX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru QANplatform (QANX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului QANX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / QANplatform (QANX) / Tokenomie / Tokenomie pentru QANplatform (QANX) Descoperă informații cheie despre QANplatform (QANX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre QANplatform (QANX) What Is QANplatform (QANX)? QANplatform, the quantum-resistant hybrid blockchain platform enables developers and enterprises to rapidly build software applications like DApps or DeFi and run business processes on blockchain. A blockchain platform, like QANplatform is the basic infrastructure of all blockchain projects and applications. It is like the operating system on a computer. The whole ecosystem can only build and work on top of it. Connect it with real-world data, run automated smart contracts, build decentralized applications (DApps). According to HFS Research excerpt for IBM: Enterprise blockchain adoption is going through a “90-9-1” adoption challenge. 90% of companies are still trying to internalize the concept and its relevant impact. 9% of enterprises that identified relevant use cases are struggling to start with their PoCs and pilots. The 1% of enterprises that have successful pilots are challenged with scalability to a production-grade environment. To achieve blockchain mass adoption Qanplatform focused on these challenges. They built a lot of automation and integration to help freelance developers, blockchain development companies and enterprises start their blockchain PoCs (Proof-of-Concept) as fast as possible. It takes less than 5 minutes to deploy the QAN private blockchain to a preferred cloud platform and start building on it. Who Are the Founders of QANplatform ? Johann Polecsak, QAN's Chief Technology Officer is also an economist. He along with the Business Development team pursues the way to make QAN as appealing as possible. In the end all what matters is market share. His laser focus lights in the single direction of eliminating any obstacles which could come up as a reason not to implement Blockchain technology, making QAN the only sane choice to work with. Endre Abraham (Silur), QAN's Head of Cryptology contributed to several blockchain projects like Ethereum, Zcash, or Monero. Gaining such an extensive experience could only lead him in one direction: Building a blockchain which solves the pain points of the existing mainstream ones. What Makes QANplatform Unique? QANplatform solves the problems enterprises and developers face when using currently available blockchain by building a platform from scratch that does not require them to make compromises: - Hybrid blockchain platform - 80% faster implementation than other blockchains - Lowest hardware and energy requirements on the market - Predictable data transaction prices for public blockchains - Enterprise-ready transaction speed - Quantum-resistant security The experienced team behind QANplatform worked in companies and projects like IBM, Telekom, Uber, Bitcoin.com, Ethereum, Monero, Zcash... What Is QANplatform (QANX)? QANplatform, the quantum-resistant hybrid blockchain platform enables developers and enterprises to rapidly build software applications like DApps or DeFi and run business processes on blockchain. A blockchain platform, like QANplatform is the basic infrastructure of all blockchain projects and applications. It is like the operating system on a computer. The whole ecosystem can only build and work on top of it. Connect it with real-world data, run automated smart contracts, build decentralized applications (DApps). According to HFS Research excerpt for IBM: Enterprise blockchain adoption is going through a “90-9-1” adoption challenge. 90% of companies are still trying to internalize the concept and its relevant impact. 9% of enterprises that identified relevant use cases are struggling to start with their PoCs and pilots. The 1% of enterprises that have successful pilots are challenged with scalability to a production-grade environment. To achieve blockchain mass adoption Qanplatform focused on these challenges. They built a lot of automation and integration to help freelance developers, blockchain development companies and enterprises start their blockchain PoCs (Proof-of-Concept) as fast as possible. It takes less than 5 minutes to deploy the QAN private blockchain to a preferred cloud platform and start building on it. Who Are the Founders of QANplatform ? Johann Polecsak, QAN's Chief Technology Officer is also an economist. He along with the Business Development team pursues the way to make QAN as appealing as possible. In the end all what matters is market share. His laser focus lights in the single direction of eliminating any obstacles which could come up as a reason not to implement Blockchain technology, making QAN the only sane choice to work with. Endre Abraham (Silur), QAN's Head of Cryptology contributed to several blockchain projects like Ethereum, Zcash, or Monero. Gaining such an extensive experience could only lead him in one direction: Building a blockchain which solves the pain points of the existing mainstream ones. What Makes QANplatform Unique? QANplatform solves the problems enterprises and developers face when using currently available blockchain by building a platform from scratch that does not require them to make compromises: - Hybrid blockchain platform - 80% faster implementation than other blockchains - Lowest hardware and energy requirements on the market - Predictable data transaction prices for public blockchains - Enterprise-ready transaction speed - Quantum-resistant security The experienced team behind QANplatform worked in companies and projects like IBM, Telekom, Uber, Bitcoin.com, Ethereum, Monero, Zcash... Pagină de internet oficială: https://www.qanplatform.com/ Cumpără QANX acum! Tokenomie și analiză de preț pentru QANplatform (QANX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QANplatform (QANX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.11M $ 46.11M $ 46.11M Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.94M $ 56.94M $ 56.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.203412 $ 0.203412 $ 0.203412 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.02731578 $ 0.02731578 $ 0.02731578 Află mai mult despre prețul tokenului QANplatform (QANX) Tokenomie pentru QANplatform (QANX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QANplatform (QANX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QANX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QANX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QANX, explorează prețul în direct al tokenului QANX! Predicție de preț pentru QANX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QANX? Pagina noastră de predicție de preț pentru QANX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QANX! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.