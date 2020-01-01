Tokenomie pentru Pumpkin (PKIN) Descoperă informații cheie despre Pumpkin (PKIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pumpkin (PKIN) Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project's lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Pagină de internet oficială: https://pumpkin.fun Carte albă: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb

Tokenomie și analiză de preț pentru Pumpkin (PKIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pumpkin (PKIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 559.08K $ 559.08K $ 559.08K Ofertă totală: $ 934.41M $ 934.41M $ 934.41M Ofertă aflată în circulație: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 597.43K $ 597.43K $ 597.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00063937 $ 0.00063937 $ 0.00063937 Află mai mult despre prețul tokenului Pumpkin (PKIN)

Tokenomie pentru Pumpkin (PKIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pumpkin (PKIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PKIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PKIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PKIN, explorează prețul în direct al tokenului PKIN!

