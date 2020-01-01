Tokenomie pentru Pump Fun Puppet (PUPPET) Descoperă informații cheie despre Pump Fun Puppet (PUPPET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it's all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he's not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don't miss out on the fun—puppets are taking over! Pagină de internet oficială: https://pumppuppet.fun/ Cumpără PUPPET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pump Fun Puppet (PUPPET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pump Fun Puppet (PUPPET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.38K $ 20.38K $ 20.38K Ofertă totală: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ofertă aflată în circulație: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.38K $ 20.38K $ 20.38K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pump Fun Puppet (PUPPET)

Tokenomie pentru Pump Fun Puppet (PUPPET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pump Fun Puppet (PUPPET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUPPET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUPPET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUPPET, explorează prețul în direct al tokenului PUPPET!

Predicție de preț pentru PUPPET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PUPPET? Pagina noastră de predicție de preț pentru PUPPET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PUPPET!

