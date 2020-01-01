Tokenomie pentru Pump Fun Puppet (PUPPET)
The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!
Tokenomie pentru Pump Fun Puppet (PUPPET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pump Fun Puppet (PUPPET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PUPPET care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PUPPET care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUPPET, explorează prețul în direct al tokenului PUPPET!
