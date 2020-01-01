Tokenomie pentru PulsePad (PLSPAD) Descoperă informații cheie despre PulsePad (PLSPAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PulsePad (PLSPAD) PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network. PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network. Pagină de internet oficială: https://pulsepad.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru PulsePad (PLSPAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PulsePad (PLSPAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.35K $ 45.35K $ 45.35K Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.447594 $ 0.447594 $ 0.447594 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00026675 $ 0.00026675 $ 0.00026675 Află mai mult despre prețul tokenului PulsePad (PLSPAD)

Tokenomie pentru PulsePad (PLSPAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PulsePad (PLSPAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLSPAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLSPAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLSPAD, explorează prețul în direct al tokenului PLSPAD!

