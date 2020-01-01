Tokenomie pentru Pugg (PUGG) Descoperă informații cheie despre Pugg (PUGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pugg (PUGG) THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

Tokenomie și analiză de preț pentru Pugg (PUGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pugg (PUGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 109.05K $ 109.05K $ 109.05K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 109.05K $ 109.05K $ 109.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.00275578 $ 0.00275578 $ 0.00275578 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010627 $ 0.00010627 $ 0.00010627 Află mai mult despre prețul tokenului Pugg (PUGG)

Tokenomie pentru Pugg (PUGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pugg (PUGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUGG, explorează prețul în direct al tokenului PUGG!

