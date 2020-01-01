Tokenomie pentru Puffy (PUFFY) Descoperă informații cheie despre Puffy (PUFFY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Puffy (PUFFY) $PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that's all about fun, quality, and community. $PUFFY isn't just any token; it's represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone's voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world. Pagină de internet oficială: https://puffy.wtf Carte albă: https://puffy.wtf Cumpără PUFFY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Puffy (PUFFY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Puffy (PUFFY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 98.51K $ 98.51K $ 98.51K Ofertă totală: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B Ofertă aflată în circulație: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 98.51K $ 98.51K $ 98.51K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Puffy (PUFFY)

Tokenomie pentru Puffy (PUFFY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Puffy (PUFFY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUFFY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUFFY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUFFY, explorează prețul în direct al tokenului PUFFY!

