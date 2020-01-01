Tokenomie pentru Privix (PRIVIX) Descoperă informații cheie despre Privix (PRIVIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Privix (PRIVIX) Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!

Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data

EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.

Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services

Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.

Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.

PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.

Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.

Pagină de internet oficială: https://privix.co/ Carte albă: https://privix.gitbook.io/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Privix (PRIVIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Privix (PRIVIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.373502 $ 0.373502 $ 0.373502 Minim dintotdeauna: $ 0.075381 $ 0.075381 $ 0.075381 Preț curent: $ 0.09756 $ 0.09756 $ 0.09756 Află mai mult despre prețul tokenului Privix (PRIVIX)

Tokenomie pentru Privix (PRIVIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Privix (PRIVIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRIVIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRIVIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRIVIX, explorează prețul în direct al tokenului PRIVIX!

