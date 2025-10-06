Preț Privix (PRIVIX)
-0.56%
-4.69%
-34.75%
-34.75%
Prețul în timp real pentru Privix (PRIVIX) este $0.063456. În ultimele 24 de ore, tokenul PRIVIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0633 și un maxim de $ 0.07125, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRIVIX este $ 0.373502, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05677.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRIVIX s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu -4.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Privix este $ 1.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRIVIX este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33M.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Privix la USD a fost $ -0.00312532057683327.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Privix la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Privix la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Privix la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ -0.00312532057683327
|-4.69%
|30 de zile
|$ 0
|--
|60 de zile
|$ 0
|--
|90 de zile
|$ 0
|--
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
