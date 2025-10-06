Informații privind prețul pentru Privix (PRIVIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0633 $ 0.0633 $ 0.0633 Minim 24 h $ 0.07125 $ 0.07125 $ 0.07125 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0633$ 0.0633 $ 0.0633 Maxim 24 h $ 0.07125$ 0.07125 $ 0.07125 Maxim dintotdeauna $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Cel mai mic preț $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Modificare de preț (1 oră) -0.56% Modificare de preț (1 zi) -4.69% Modificare de preț (7 zile) -34.75% Modificare de preț (7 zile) -34.75%

Prețul în timp real pentru Privix (PRIVIX) este $0.063456. În ultimele 24 de ore, tokenul PRIVIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0633 și un maxim de $ 0.07125, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRIVIX este $ 0.373502, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05677.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRIVIX s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu -4.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Privix (PRIVIX)

Capitalizare de piață $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Privix este $ 1.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRIVIX este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33M.