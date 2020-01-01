Tokenomie pentru Prism (PRISM) Descoperă informații cheie despre Prism (PRISM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Prism (PRISM) PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Pagină de internet oficială: https://prism.ag

Tokenomie și analiză de preț pentru Prism (PRISM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Prism (PRISM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Ofertă totală: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Ofertă aflată în circulație: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00109374 $ 0.00109374 $ 0.00109374 Află mai mult despre prețul tokenului Prism (PRISM)

Tokenomie pentru Prism (PRISM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Prism (PRISM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRISM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRISM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRISM, explorează prețul în direct al tokenului PRISM!

