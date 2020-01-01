Tokenomie pentru Prime Numbers Labs (PRFI) Descoperă informații cheie despre Prime Numbers Labs (PRFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the "basket-of-assets" model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Pagină de internet oficială: https://primenumbers.xyz/ Carte albă: https://docs.primenumbers.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Prime Numbers Labs (PRFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Prime Numbers Labs (PRFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Ofertă totală: $ 95.92M $ 95.92M $ 95.92M Ofertă aflată în circulație: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.285396 $ 0.285396 $ 0.285396 Minim dintotdeauna: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Preț curent: $ 0.098688 $ 0.098688 $ 0.098688 Află mai mult despre prețul tokenului Prime Numbers Labs (PRFI)

Tokenomie pentru Prime Numbers Labs (PRFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Prime Numbers Labs (PRFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRFI, explorează prețul în direct al tokenului PRFI!

