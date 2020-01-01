Tokenomie pentru Primate (PRIMATE) Descoperă informații cheie despre Primate (PRIMATE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Primate (PRIMATE) PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Pagină de internet oficială: https://www.benjibananas.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Primate (PRIMATE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Primate (PRIMATE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Ofertă totală: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Ofertă aflată în circulație: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 Minim dintotdeauna: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Preț curent: $ 0.00253201 $ 0.00253201 $ 0.00253201 Află mai mult despre prețul tokenului Primate (PRIMATE)

Tokenomie pentru Primate (PRIMATE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Primate (PRIMATE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRIMATE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRIMATE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRIMATE, explorează prețul în direct al tokenului PRIMATE!

