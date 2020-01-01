Tokenomie pentru PressDog (PRESS) Descoperă informații cheie despre PressDog (PRESS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PressDog (PRESS) PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Pagină de internet oficială: https://pressdog.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru PressDog (PRESS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PressDog (PRESS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Ofertă totală: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M Ofertă aflată în circulație: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00132783 $ 0.00132783 $ 0.00132783 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PressDog (PRESS)

Tokenomie pentru PressDog (PRESS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PressDog (PRESS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRESS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRESS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRESS, explorează prețul în direct al tokenului PRESS!

Predicție de preț pentru PRESS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PRESS? Pagina noastră de predicție de preț pentru PRESS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PRESS!

