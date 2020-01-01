Tokenomie pentru PPKAS (PPKAS) Descoperă informații cheie despre PPKAS (PPKAS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PPKAS (PPKAS) PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Pagină de internet oficială: https://ppkas.space/ Carte albă: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru PPKAS (PPKAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PPKAS (PPKAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 523.08K $ 523.08K $ 523.08K Ofertă totală: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Ofertă aflată în circulație: $ 755.28M $ 755.28M $ 755.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00069486 $ 0.00069486 $ 0.00069486 Află mai mult despre prețul tokenului PPKAS (PPKAS)

Tokenomie pentru PPKAS (PPKAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PPKAS (PPKAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PPKAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PPKAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PPKAS, explorează prețul în direct al tokenului PPKAS!

Predicție de preț pentru PPKAS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PPKAS? Pagina noastră de predicție de preț pentru PPKAS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PPKAS!

