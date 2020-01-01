Tokenomie pentru POWSCHE (POWSCHE) Descoperă informații cheie despre POWSCHE (POWSCHE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre POWSCHE (POWSCHE) POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Pagină de internet oficială: https://powsche.com/ Cumpără POWSCHE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru POWSCHE (POWSCHE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru POWSCHE (POWSCHE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 976.03K $ 976.03K $ 976.03K Ofertă totală: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Ofertă aflată în circulație: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 976.03K $ 976.03K $ 976.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Minim dintotdeauna: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Preț curent: $ 0.00978128 $ 0.00978128 $ 0.00978128 Află mai mult despre prețul tokenului POWSCHE (POWSCHE)

Tokenomie pentru POWSCHE (POWSCHE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru POWSCHE (POWSCHE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POWSCHE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POWSCHE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POWSCHE, explorează prețul în direct al tokenului POWSCHE!

Predicție de preț pentru POWSCHE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POWSCHE? Pagina noastră de predicție de preț pentru POWSCHE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POWSCHE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!