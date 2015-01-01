Tokenomie pentru Powerledger (POWR) Descoperă informații cheie despre Powerledger (POWR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Powerledger (POWR) Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger's platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger's approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger's software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability. Pagină de internet oficială: https://powerledger.io/ Carte albă: https://www.powerledger.io/company/power-ledger-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Powerledger (POWR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Powerledger (POWR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 76,41M $ 76,41M $ 76,41M Ofertă totală: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M Ofertă aflată în circulație: $ 529,76M $ 529,76M $ 529,76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 144,16M $ 144,16M $ 144,16M Maxim dintotdeauna: $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 Minim dintotdeauna: $ 0,03262537 $ 0,03262537 $ 0,03262537 Preț curent: $ 0,144237 $ 0,144237 $ 0,144237 Află mai mult despre prețul tokenului Powerledger (POWR)

Tokenomie pentru Powerledger (POWR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Powerledger (POWR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POWR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POWR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POWR, explorează prețul în direct al tokenului POWR!

Predicție de preț pentru POWR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POWR? Pagina noastră de predicție de preț pentru POWR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

