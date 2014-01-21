Tokenomie pentru Potcoin (POT) Descoperă informații cheie despre Potcoin (POT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Pagină de internet oficială: https://www.potcoin.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Potcoin (POT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Potcoin (POT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 790.67K $ 790.67K $ 790.67K Ofertă totală: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ofertă aflată în circulație: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 790.67K $ 790.67K $ 790.67K Maxim dintotdeauna: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00188727 $ 0.00188727 $ 0.00188727 Află mai mult despre prețul tokenului Potcoin (POT)

Tokenomie pentru Potcoin (POT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Potcoin (POT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POT, explorează prețul în direct al tokenului POT!

Predicție de preț pentru POT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POT? Pagina noastră de predicție de preț pentru POT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POT!

