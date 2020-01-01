Tokenomie pentru Pocketcoin (PKOIN) Descoperă informații cheie despre Pocketcoin (PKOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pocketcoin (PKOIN) Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Pagină de internet oficială: https://pocketnet.app/ Cumpără PKOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pocketcoin (PKOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pocketcoin (PKOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Ofertă totală: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Ofertă aflată în circulație: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Maxim dintotdeauna: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Minim dintotdeauna: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Preț curent: $ 0.713519 $ 0.713519 $ 0.713519 Află mai mult despre prețul tokenului Pocketcoin (PKOIN)

Tokenomie pentru Pocketcoin (PKOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pocketcoin (PKOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PKOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PKOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PKOIN, explorează prețul în direct al tokenului PKOIN!

Predicție de preț pentru PKOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PKOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru PKOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PKOIN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!