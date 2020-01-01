Tokenomie pentru pleb (PLEB) Descoperă informații cheie despre pleb (PLEB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre pleb (PLEB) In the murky depths of the Solana Swamp Network, where memecoins bubble up like swamp gas, PLEB emerged as the ultimate underdog token. Inspired by Pleb the Puddle Jumper—a wide-eyed, green, frog-like creature with a perpetually confused expression—PLEB isn't just a memecoin; it's a movement for the little guys, the degens, and the dreamers who've been rugged one too many times. The token's mascot, Pleb, embodies the spirit of every small-time trader who's ever FOMO'd into a coin at the top, only to watch it crash into the swamp muck. Pleb is not a frog. Pleb is Pleb. Pagină de internet oficială: https://plebcto.lol/

Tokenomie și analiză de preț pentru pleb (PLEB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru pleb (PLEB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 190.47K $ 190.47K $ 190.47K Ofertă totală: $ 955.33M $ 955.33M $ 955.33M Ofertă aflată în circulație: $ 955.33M $ 955.33M $ 955.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 190.47K $ 190.47K $ 190.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.00303586 $ 0.00303586 $ 0.00303586 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019822 $ 0.00019822 $ 0.00019822 Află mai mult despre prețul tokenului pleb (PLEB)

Tokenomie pentru pleb (PLEB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru pleb (PLEB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLEB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLEB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLEB, explorează prețul în direct al tokenului PLEB!

Predicție de preț pentru PLEB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLEB? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLEB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLEB!

