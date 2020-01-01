Tokenomie pentru plankton (PLANKTON) Descoperă informații cheie despre plankton (PLANKTON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre plankton (PLANKTON) $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Pagină de internet oficială: https://www.plankton.gg

Tokenomie și analiză de preț pentru plankton (PLANKTON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru plankton (PLANKTON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.34K $ 33.34K $ 33.34K Ofertă totală: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Ofertă aflată în circulație: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.34K $ 33.34K $ 33.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului plankton (PLANKTON)

Tokenomie pentru plankton (PLANKTON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru plankton (PLANKTON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLANKTON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLANKTON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLANKTON, explorează prețul în direct al tokenului PLANKTON!

Predicție de preț pentru PLANKTON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLANKTON? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLANKTON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLANKTON!

