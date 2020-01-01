Tokenomie pentru Piteas (PTS) Descoperă informații cheie despre Piteas (PTS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Piteas (PTS) What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What's next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Pagină de internet oficială: https://piteas.io/ Carte albă: https://docs.piteas.io/ Cumpără PTS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Piteas (PTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Piteas (PTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Minim dintotdeauna: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Preț curent: $ 0.03721465 $ 0.03721465 $ 0.03721465 Află mai mult despre prețul tokenului Piteas (PTS)

Tokenomie pentru Piteas (PTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Piteas (PTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PTS, explorează prețul în direct al tokenului PTS!

