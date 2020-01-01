Tokenomie pentru PipeIQ (PIPEIQ) Descoperă informații cheie despre PipeIQ (PIPEIQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PipeIQ (PIPEIQ) PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels. Pagină de internet oficială: https://pipeiq.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru PipeIQ (PIPEIQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PipeIQ (PIPEIQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 69.05K $ 69.05K $ 69.05K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 69.05K $ 69.05K $ 69.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.00287347 $ 0.00287347 $ 0.00287347 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PipeIQ (PIPEIQ)

Tokenomie pentru PipeIQ (PIPEIQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PipeIQ (PIPEIQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIPEIQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIPEIQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIPEIQ, explorează prețul în direct al tokenului PIPEIQ!

