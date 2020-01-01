Tokenomie pentru PhoenixDAO (PHNX) Descoperă informații cheie despre PhoenixDAO (PHNX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PhoenixDAO (PHNX) The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Pagină de internet oficială: https://phoenixdao.io/ Carte albă: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf Cumpără PHNX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PhoenixDAO (PHNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PhoenixDAO (PHNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K Ofertă totală: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Ofertă aflată în circulație: $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.54K $ 43.54K $ 43.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.318999 $ 0.318999 $ 0.318999 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00039578 $ 0.00039578 $ 0.00039578 Află mai mult despre prețul tokenului PhoenixDAO (PHNX)

Tokenomie pentru PhoenixDAO (PHNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PhoenixDAO (PHNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHNX, explorează prețul în direct al tokenului PHNX!

Predicție de preț pentru PHNX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHNX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHNX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHNX!

