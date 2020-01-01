Tokenomie pentru Perion (PERC) Descoperă informații cheie despre Perion (PERC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Perion (PERC) Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Pagină de internet oficială: https://xp.gg/ Cumpără PERC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Perion (PERC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Perion (PERC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 264.49K $ 264.49K $ 264.49K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 654.91K $ 654.91K $ 654.91K Maxim dintotdeauna: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minim dintotdeauna: $ 0.00550457 $ 0.00550457 $ 0.00550457 Preț curent: $ 0.00654912 $ 0.00654912 $ 0.00654912 Află mai mult despre prețul tokenului Perion (PERC)

Tokenomie pentru Perion (PERC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Perion (PERC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PERC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PERC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PERC, explorează prețul în direct al tokenului PERC!

Predicție de preț pentru PERC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PERC? Pagina noastră de predicție de preț pentru PERC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PERC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!