Informații despre Pegaxy (PGX) Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Pagină de internet oficială: https://pegaxy.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Pegaxy (PGX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pegaxy (PGX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Maxim dintotdeauna: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Minim dintotdeauna: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Preț curent: $ 0.00242124 $ 0.00242124 $ 0.00242124 Află mai mult despre prețul tokenului Pegaxy (PGX)

Tokenomie pentru Pegaxy (PGX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pegaxy (PGX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PGX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PGX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PGX, explorează prețul în direct al tokenului PGX!

Predicție de preț pentru PGX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PGX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PGX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PGX!

