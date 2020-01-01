Tokenomie pentru Peblo (PEBLO) Descoperă informații cheie despre Peblo (PEBLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Peblo (PEBLO) Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It's not just a token; it's a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged. Pagină de internet oficială: https://peblo.co Cumpără PEBLO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Peblo (PEBLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Peblo (PEBLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Ofertă totală: $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M Ofertă aflată în circulație: $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Peblo (PEBLO)

Tokenomie pentru Peblo (PEBLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Peblo (PEBLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEBLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEBLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEBLO, explorează prețul în direct al tokenului PEBLO!

Predicție de preț pentru PEBLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEBLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEBLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEBLO!

