Informații despre pBTC35A (PBTC35A) The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate's custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Pagină de internet oficială: https://mars.poolin.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru pBTC35A (PBTC35A) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru pBTC35A (PBTC35A), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 159.40K $ 159.40K $ 159.40K Ofertă totală: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Ofertă aflată în circulație: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.40K $ 159.40K $ 159.40K Maxim dintotdeauna: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 Minim dintotdeauna: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Preț curent: $ 0.742759 $ 0.742759 $ 0.742759 Află mai mult despre prețul tokenului pBTC35A (PBTC35A)

Tokenomie pentru pBTC35A (PBTC35A): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru pBTC35A (PBTC35A) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PBTC35A care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PBTC35A care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PBTC35A, explorează prețul în direct al tokenului PBTC35A!

