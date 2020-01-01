Tokenomie pentru Passage (PASG) Descoperă informații cheie despre Passage (PASG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Passage (PASG) Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences. Pagină de internet oficială: https://passage.io Carte albă: https://passage.io/whitepaper Cumpără PASG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Passage (PASG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Passage (PASG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Ofertă totală: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Ofertă aflată în circulație: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.119904 $ 0.119904 $ 0.119904 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0009006 $ 0.0009006 $ 0.0009006 Află mai mult despre prețul tokenului Passage (PASG)

Tokenomie pentru Passage (PASG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Passage (PASG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PASG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PASG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PASG, explorează prețul în direct al tokenului PASG!

Predicție de preț pentru PASG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PASG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PASG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PASG!

