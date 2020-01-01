Tokenomie pentru Orbs (ORBS) Descoperă informații cheie despre Orbs (ORBS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Orbs (ORBS) Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Pagină de internet oficială: https://www.orbs.com/ Carte albă: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Cumpără ORBS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Orbs (ORBS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orbs (ORBS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 75.45M $ 75.45M $ 75.45M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 160.71M $ 160.71M $ 160.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Minim dintotdeauna: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Preț curent: $ 0.01607076 $ 0.01607076 $ 0.01607076 Află mai mult despre prețul tokenului Orbs (ORBS)

Tokenomie pentru Orbs (ORBS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orbs (ORBS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORBS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORBS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORBS, explorează prețul în direct al tokenului ORBS!

Predicție de preț pentru ORBS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ORBS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ORBS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ORBS!

