Tokenomie pentru ORA Coin (ORA) Descoperă informații cheie despre ORA Coin (ORA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Pagină de internet oficială: https://ora.io

Tokenomie și analiză de preț pentru ORA Coin (ORA)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ORA Coin (ORA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 1.28M
Ofertă totală: $ 333.33M
Ofertă aflată în circulație: $ 56.32M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.56M
Maxim dintotdeauna: $ 5.37
Minim dintotdeauna: $ 0.003742
Preț curent: $ 0.02266961

Tokenomie pentru ORA Coin (ORA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru ORA Coin (ORA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.