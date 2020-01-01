Tokenomie pentru OPX LIVE (OPXL) Descoperă informații cheie despre OPX LIVE (OPXL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OPX LIVE (OPXL) OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before. OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before. Pagină de internet oficială: https://opxlive.com/ Cumpără OPXL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OPX LIVE (OPXL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OPX LIVE (OPXL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.00960905 $ 0.00960905 $ 0.00960905 Minim dintotdeauna: $ 0.00001071 $ 0.00001071 $ 0.00001071 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului OPX LIVE (OPXL)

Tokenomie pentru OPX LIVE (OPXL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OPX LIVE (OPXL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OPXL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OPXL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OPXL, explorează prețul în direct al tokenului OPXL!

