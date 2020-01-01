Tokenomie pentru OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Descoperă informații cheie despre OnlyCalls by Virtuals (CALLS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OnlyCalls by Virtuals (CALLS) OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance. Pagină de internet oficială: https://onlycalls.fun/ Carte albă: https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun Cumpără CALLS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OnlyCalls by Virtuals (CALLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 145.49K $ 145.49K $ 145.49K Ofertă totală: $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M Ofertă aflată în circulație: $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 145.49K $ 145.49K $ 145.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.00556986 $ 0.00556986 $ 0.00556986 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014635 $ 0.00014635 $ 0.00014635 Află mai mult despre prețul tokenului OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Tokenomie pentru OnlyCalls by Virtuals (CALLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OnlyCalls by Virtuals (CALLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CALLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CALLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CALLS, explorează prețul în direct al tokenului CALLS!

