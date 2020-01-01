Tokenomie pentru OmniMinds (OMNIS)
OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions
Tokenomie pentru OmniMinds (OMNIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru OmniMinds (OMNIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri OMNIS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri OMNIS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.