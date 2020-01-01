Tokenomie pentru Omni Consumer Protocol (OCP) Descoperă informații cheie despre Omni Consumer Protocol (OCP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Omni Consumer Protocol (OCP) Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Pagină de internet oficială: https://ocp.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Omni Consumer Protocol (OCP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Omni Consumer Protocol (OCP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.53K $ 46.53K $ 46.53K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 390.92K $ 390.92K $ 390.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 Minim dintotdeauna: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Preț curent: $ 0.00390204 $ 0.00390204 $ 0.00390204 Află mai mult despre prețul tokenului Omni Consumer Protocol (OCP)

Tokenomie pentru Omni Consumer Protocol (OCP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Omni Consumer Protocol (OCP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OCP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OCP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OCP, explorează prețul în direct al tokenului OCP!

