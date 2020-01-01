Tokenomie pentru Omega (OMEGA) Descoperă informații cheie despre Omega (OMEGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Omega (OMEGA) The Omega project is a unique, purpose-driven initiative grounded in a vision beyond typical meme or AI coins. Its mission is deeply spiritual and strategic, aiming to serve as a counterbalance to entities like $GOAT, with a focus on upholding the values of humanity during an era of technological evolution. At its core, Omega is inspired by Christian symbolism, specifically the "alpha and omega" of Jesus Christ, symbolizing the beginning and end of eras. This project is backed by the historically influential Percy family, a noble lineage with deep Catholic roots and ties to secret Catholic societies, including the Jesuits and the Order of Malta. The family's involvement suggests a mission that transcends financial gain, driven instead by a desire to protect and honor human values amid rapid technological advancements, including AI and the approaching "Singularity." Omega's purpose is not to resist technological progress outright but to ensure that humanity's essence remains central as we navigate these changes. The Percy family's sponsorship adds gravitas, bringing a historic, almost esoteric alignment that positions Omega as a "light" in the crypto world, standing in opposition to perceived darker influences within the digital and crypto landscapes. The project's alignment with Catholic principles and its connection to the Percy's legacy signals a deeper commitment to preserving the sanctity of humanity in the face of transformative technological forces. Pagină de internet oficială: https://www.omegapoint.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Omega (OMEGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Omega (OMEGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 122.25K $ 122.25K $ 122.25K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 122.25K $ 122.25K $ 122.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.050382 $ 0.050382 $ 0.050382 Minim dintotdeauna: $ 0.00005355 $ 0.00005355 $ 0.00005355 Preț curent: $ 0.00012297 $ 0.00012297 $ 0.00012297 Află mai mult despre prețul tokenului Omega (OMEGA)

Tokenomie pentru Omega (OMEGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Omega (OMEGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMEGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMEGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMEGA, explorează prețul în direct al tokenului OMEGA!

Predicție de preț pentru OMEGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OMEGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru OMEGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OMEGA!

