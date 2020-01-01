Tokenomie pentru O Intelligence Coin (OI) Descoperă informații cheie despre O Intelligence Coin (OI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre O Intelligence Coin (OI) OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world's first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping. Pagină de internet oficială: https://www.o.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru O Intelligence Coin (OI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru O Intelligence Coin (OI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M Ofertă totală: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Ofertă aflată în circulație: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M Maxim dintotdeauna: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 Minim dintotdeauna: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 Preț curent: $ 23,523,275 $ 23,523,275 $ 23,523,275 Află mai mult despre prețul tokenului O Intelligence Coin (OI)

Tokenomie pentru O Intelligence Coin (OI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru O Intelligence Coin (OI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OI, explorează prețul în direct al tokenului OI!

