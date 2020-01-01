Explorează tokenomia pentru Normilio (NORMILIO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NORMILIO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Normilio (NORMILIO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NORMILIO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Normilio (NORMILIO) We are a community driven project that aims to bring the nomalest coin to the base. We are a driven project community bringing aims to normalest base on the coin. We are a coin on the base driving a community project with aims. Normilio Pagină de internet oficială: https://www.normiladymaker.net/ Tokenomie și analiză de preț pentru Normilio (NORMILIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Normilio (NORMILIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 377.55K Ofertă totală: $ 913.50M Ofertă aflată în circulație: $ 913.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 377.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.01824547 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.0004133 Tokenomie pentru Normilio (NORMILIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Normilio (NORMILIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NORMILIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NORMILIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.