Informații despre Norman (NORM) We all know Norman. He's the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He's the coworker you've known for years but never had more than a surface level conversation with. He's the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is "living the dream." Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you're his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He's a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World. Pagină de internet oficială: https://norm-coin.com/ Cumpără NORM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Norman (NORM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Norman (NORM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Ofertă totală: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Ofertă aflată în circulație: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.00330149 $ 0.00330149 $ 0.00330149 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Norman (NORM)

Tokenomie pentru Norman (NORM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Norman (NORM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NORM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NORM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NORM, explorează prețul în direct al tokenului NORM!

Predicție de preț pentru NORM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NORM? Pagina noastră de predicție de preț pentru NORM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NORM!

