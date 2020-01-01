Tokenomie pentru Niftyx Protocol (SHROOM) Descoperă informații cheie despre Niftyx Protocol (SHROOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Pagină de internet oficială: https://www.niftyx.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Niftyx Protocol (SHROOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Niftyx Protocol (SHROOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 367.37K $ 367.37K $ 367.37K Ofertă totală: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Ofertă aflată în circulație: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 468.68K $ 468.68K $ 468.68K Maxim dintotdeauna: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Minim dintotdeauna: $ 0.00362545 $ 0.00362545 $ 0.00362545 Preț curent: $ 0.00714687 $ 0.00714687 $ 0.00714687 Află mai mult despre prețul tokenului Niftyx Protocol (SHROOM)

Tokenomie pentru Niftyx Protocol (SHROOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Niftyx Protocol (SHROOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHROOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHROOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHROOM, explorează prețul în direct al tokenului SHROOM!

